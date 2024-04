Le Voyage d'Ours-Lune

Dans les confins d'une forêt japonaise insulaire vit un ours qui a été séparé de sa famille dès son plus jeune âge. Las des jours qui passent, il vit, se nourrit et se promène perpétuellement seul, jusqu'à ce qu'une corneille venue de la ville vienne lui tenir compagnie. Tous deux décident alors de faire route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que le second retrouve le chemin du retour. Traversant montagnes, champs et volcans, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent courageusement de leur but... mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent ? Vivez ce périple initiatique au plus près de ces deux individus et devenez témoin de leur amitié poignante.