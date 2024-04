Sacré Dieu !

Dieu et les religions, sacrée histoire... Depuis le Paléolithique, au cours des siècles, est peu à peu apparue l'idée du sacré en réponse à l'émerveillement de l'inexplicable. De la conceptualisation d'une entité supérieure à la multiplication des religions établies, du simple rituel quotidien jusqu'à de véritables chamboulements sociétaux et politiques, la notion du divin devient progressivement un élément incontournable de la vie des hommes. Avec précision et humour, le philosophe Frédéric Lenoir et la dessinatrice Anne-Lise Combeaud (Philocomix) nous font découvrir l'histoire de la création des religions et des évolutions majeures qu'elles ont provoquées au cours du temps, dû à leur place prépondérante dans les civilisations du monde entier.