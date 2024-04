Comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel. Être et rester au TOP

L'ouvrage présente une démarche inédite créée par un médecin et psychologue français et rodée depuis des années. Les TOP : Techniques d'Optimisation du potentiel sont un ensemble de moyens et stratégies mentales permettant à chacun de mobiliser au mieux ses ressources psycho-cognitives et comportementales - bref la tête, le coeur et les jambes ! L'objectif est de bien se connaître pour gérer sa charge de travail, faire face aux situations d'urgence et de stress et assurer une performance maximale sur la longue durée, donc respectueuse de sa santé et de son bien-être. Initialement développée à la demande de l'armée, où elle est toujours très utilisée, cette approche globale très efficace a pénétré le monde de l'entreprise et du développement personnel. Cette nouvelle édition intègre les dernières techniques mises au point, affine la compréhension des techniques historiques et prend en compte les évolutions de terminologie.