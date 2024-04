Café Kawaii Bubble Tea

Le Bubble Tea a pris d'assaut le monde entier ! Apprenez à préparer vos propres Bubble Tea à la façon traditionnelle de Taiwan (et à moindre coût) ! Ce livre comprend plus de 60 recettes ultra-facile, adaptables selon les goûts de chacun, et magnifiquement illustrées dans un style graphique animé " super kawaii ", pour ajouter encore plus de douceur et de fantaisie à ce livre 100% inédit. Il vous donnera toutes les bases indispensables à la création d'un bon bubble tea, de la préparation du thé à la fabrication de vos propres billes de tapioca, en passant par la confection artisanale de sirops et bien plus encore ! De quoi vous régaler et épater vos amis !