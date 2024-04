Dans le cerveau du manager ! Décider, mobiliser et donner du sens grâce aux neurosciences

Managers, optimisez vos capacités cognitives ! Que se passe-t-il dans le cerveau du manager lorsqu'il réfléchit, décide, organise ou mobilise son équipe ? Comment peut-on tirer profit des dernières recherches scientifiques pour améliorer sa vie professionnelle, mais aussi personnelle ? Fruit d'un éclairage à la fois pratique et scientifique, ce livre expose les mécanismes en oeuvre dans les fonctions clés du management et dévoile comment mettre le cerveau dans les meilleures conditions possibles pour : - prendre une décision et agir de façon éclairée ; - gagner en confiance en soi ; - gérer son temps, son stress et ses émotions ; - recruter et développer ses équipes ; - accompagner les changements ; - créer les conditions de la motivation et mobiliser les équipes ; - développer le sentiment d'appartenance et la coopération. Plongez dans les rouages de votre cerveau et découvrez toutes les clés pour mieux vivre votre rôle de leader !