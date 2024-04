Killer Sports. Livre + mp3

Qui a décrété qu'une équipe de foot ne compterait que 11 joueurs, et qu'on respecterait les règles ? Killer Sports vous emmène aux tout débuts de l'histoire du sport, en Grande Bretagne, lorsque tous les coups étaient permis ! L'invention des règles et du Fair Play a permis au sport d'évoluer en un véritable phénomène mondial. Mais le plus grand événement reste celui par lequel tout a commencé : les Jeux Olympiques. A travers le récit d'une jeune athlète américaine, nous assisterons à ceux de Montréal, en 1976, où une jeune gymnaste a ébloui le Monde... - Ceci n'est pas un livre d'histoire ordinaire, c'est Terrible Times. On vous aura prévenus !