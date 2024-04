Parlons justice en 30 questions

La justice est au coeur de l'actualité quotidienne. Elle demeure toutefois mal connue du grand public et souvent critiquée, notamment pour sa complexité. Qu'est-ce que la justice ? Quelle est son organisation ? Quel est son fonctionnement ? Souvent perçu comme un labyrinthe, le monde de la justice s'ouvre à nous à travers ce nouveau " Entrez dans l'actu " en 30 questions. Les auteurs, apportent des informations objectives et factuelles sur la justice et son fonctionnement. Ils abordent des sujets les plus divers comme la spécialisation de la justice, la féminisation de la magistrature, les violences intrafamiliales, la lutte contre la cybercriminalité ou le jugement des terroristes.