Conseils et exercices pour un cerveau en forme

Vous pensez avoir la mémoire qui flanche ? Pas de panique ! Grâce à ces conseils et exercices rédigés par une neuropsychologue, vous saurez tout sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Vous pourrez alors mettre en place des stratégies efficaces pour stimuler votre cerveau et adapter votre hygiène de vie. Vous pourrez aussi entraîner vos neurones grâce à une dizaine de jeux de mémoire. N'oubliez pas que la mémoire se travaille et peut s'améliorer à tout âge !