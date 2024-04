Désirer la violence. Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer

Qui n'a jamais jubilé devant la vengeance sanglante de Breatrix Kiddo dans Kill Bill ? Fondu devant la rencontre d'Allie et Noah dans N'oublie jamais ? Ri aux éclats devant Friends ? Chanté à tue-tête devant Grease ? A travers l'archétype du bad boy, les scénarios balisés des comédies romantiques, la profusion de baisers "volés" , et même les dessins animés de notre enfance, ce livre nous plonge dans les eaux troubles de la pop culture pour révéler comment la fiction influence insidieusement nos comportements et nos relations amoureuses. En analysant les rouages de la narration, l'autrice démystifie nos fascinations et idées reçues, et met à nu les dynamiques toxiques qui s'étalent sur nos écrans. Comment les films et les séries parviennent-ils à nous faire apprécier des comportements douteux, voire illégaux, y compris dans la vie réelle ? Comment nous inculquent-ils qu'il est normal d'aimer avoir mal ou qu'on nous fasse du mal ? Comment nous apprennent-ils à désirer la violence ? Un essai percutant, émaillé d'exemples précis et ponctué d'analyses de spécialistes (historiennes, scénaristes, linguiste, psychanalyste, sexologue...), qui invite à une réflexion profonde et audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles qui se cachent sous le vernis de nos divertissements préférés. Chloé Thibaud est journalise indépendante, spécialiste des sujets culture et société. Désirer la violence est son cinquième livre.