« Dis donc, d'où tu parles ? ». Savoirs situés : enjeux et méthodes

La question de l'objectivité d'un savoir est ici remise au travail. La production d'un discours et d'un savoir est-elle liée à celle ou celui qui l'énonce ? Qu'appelle t-on savoir situé aujourd'hui ? Le savoir situé a davantage à voir avec une réflexivité critique que l'identité de celui qui l'énonce. Les contributions de cet ouvrage mettent en perspective le point de vue de celle et de celui qui produisent un discours, notamment dans le champ de la psychologie, de la sociologie et des interventions sociales en contexte européen, brésilien et caribéen. Avec les contributions de : Thamy Ayouch, Géraldine Bray, Karine Espineira, Yuderkys Espinosa Minoso, Laurie Laufer, Pascale Molinier, Simone Perelson, Patricia Porchat, Augusta Rodrigues de Oliveira Zana, Beatriz Santos, Maud Yeuse Thomas.