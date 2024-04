Oh ! Un livre qui fait des sons

Les rond bleus font "oh" , les ronds rouges font "ah" , les jaunes "wahou" ... Les petits ronds font un tout petit bruit. Les grands font plutôt un bruit d'éléphant. Et quand ils se mélangent tous, ça crée un véritable orchestre ! Hervé Tullet nous invite ici à une lecture musicale, à base de couleurs, de formes, de rythme, de sons... Une expérience totalement réjouissante pour les plus jeunes (et leurs parents ! ).