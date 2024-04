Planètes rétrogrades. Le guide indispensable pour survivre quel que soit l'alignement des planètes

Savais-tu que lorsque le Titanic a fait naufrage, Mercure était rétrograde ? En réalité, tu n'as pas à avoir peur de ces déplacements ­planétaires, car c'est aussi lors d'une rétrogradation de Mercure que les femmes de l'Utah aux Etats-Unis ont obtenu le droit de vote en 1870 ! Ah oui, et savais-tu que toutes les planètes, sauf la Terre, sont concernées par ce mouvement, avec leur lot de joies et de souffrances ? Pourquoi notre quotidien est-il chamboulé lorsque certaines planètes rétrogradent ? Comment comprendre notre thème astral ? Quel rapport y a-t-il entre notre signe astrologique et les déplacements des planètes ? Cet ouvrage transcende les stéréotypes des planètes rétrogrades, détaille la fonction et les effets de chaque événement, et propose un calendrier des rétrogradations jusqu'en 2030. A travers des conseils et des rituels, débarrasse-toi de ta peur des rétrogradations, améliore ta communication, ta confiance en toi-même et tes prises de décision pour apprendre à vivre en osmose avec les planètes.