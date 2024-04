Principes de chimie

Le manuel de référence qui permet aux étudiants de premier cycle universitaire d'acquérir les bases de la chimie. L'objectif principal de ce livre est d'apporter aux étudiants de premier cycle toutes les bases de la chimie. Les auteurs montrent comment construire des modèles, les affiner systématiquement à la lumière des apports expérimentaux, les exprimer qualitativement et quantitativement. A partir de la structure de l'atome, les auteurs développent un cheminement logique vers les propriétés des molécules les plus complexes et leurs propriétés. La nouvelle organisation de l'ouvrage en 10 focus (chapitres) regroupant les thèmes principaux permet une grande souplesse dans la lecture et dans l'assimilation des connaissances. L'ouvrage est illustré de plus de 1 500 schémas et photos. De nombreuses aides pédagogiques sont proposées : - plus de 600 Auto-tests, - environ 250 Boîtes à outils - plus de 2 000 exercices et problèmes résolus guident l'étudiant dans l'acquisition des connaissances. Compléments en ligne : Corrections détaillées des exercices Solutions aux exemples proposés Les principales techniques utilisées en chimie