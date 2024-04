Gardiennes de la nature

Longtemps, l'agriculture, la gestion forestière ou encore la recherche dans le domaine du vivant ont été placées sous le contrôle des hommes. Aujourd'hui, en pleine crise du climat et de la biodiversité, de plus en plus de femmes réinvestissent ces savoirs, et retrouvent la terre. Par la force de leurs convictions, elles font tomber les préjugés et contribuent à montrer qu'il est possible de travailler avec la nature, sans l'épuiser. Investi depuis trente ans dans l'étude et la gestion du patrimoine végétal, David Happe a côtoyé de nombreuses professionnelles engagées qui sont parvenues à exercer leur métier dans le respect de la biodiversité. A travers sept portraits, il nous invite à les entendre, à découvrir leurs parcours et à comprendre leurs motivations.