L'agroécologie est une manière de concevoir des systèmes de production agricole en s'appuyant sur la biodiversité afin de tirer profit des écosystèmes et de réduire le recours aux intrants (fertilisants, phytosanitaires, etc.). En optimisant les systèmes, elle permet de réduire les pressions sur l'environnement et de préserver, voire de reconstituer les ressources naturelles. En bref : tout l'enjeu consiste à utiliser la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Pour ce faire, l'agroécologie mobilise des domaines variés allant de l'agronomie à la génétique, mais aussi la biologie, l'écologie, l'économie et la sociologie. Philippe Mauguin, Thierry Caquet et Christian Huyghe présentent cette approche environnementale, qui fut d'abord une science axée sur la conception d'agrosystèmes durables et qui est devenue une politique publique conciliant un double objectif économique et environnemental.