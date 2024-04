Registres N° 24 : Scénographies à l'aube du XXIe siècle

Une ou des scénographies ? Peut-on aujourd'hui se restreindre à une approche univoque de la scénographie quand l'aube du XXIe siècle propose une diversité de voix et de pratiques ? L'ouvrage se pose en décalage avec l'approche traditionnelle de la scénographie. Il s'intéresse aux théories, pratiques et enseignements du début du XXIe siècle et dresse un constat de la plurivocité effective de ses expressions, ainsi que la variété de ses applications au théâtre et en dehors. Les lecteurs s'intéressant à la scénographie trouveront de quoi approfondir leurs connaissances mais il pourra aussi être utile à ceux qui voudraient la (re)découvrir de manière actualisée. Les contributeurs venant de la recherche mais aussi de la pratique et de l'enseignement, l'écrit a été homogénéïsé pour une grande accessibilité de lecture, complémentée d'un cahier de belles illustrations.