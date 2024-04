Le pays sans lune

Dans le Vieux Pays, le peuple souffre sous la domination du Trône de la Lune. L'Empereur et ses fils monstrueux - les trois Terreurs - saignent la terre et oppriment leurs sujets grâce aux fantastiques pouvoirs qu'ils ont hérités de la divinité enfermée sous leur palais. Mais aucune divinité ne peut être contenue éternellement. Avec l'aide de Jun, un soldat brisé par son passé, et de Keema, un paria qui se bat pour son avenir, Elle s'échappe de Sa prison royale. Et tous trois s'embarquent dans une quête de vengeance et de liberté, pour eux-mêmes mais aussi pour tous ceux qui souffrent sous le joug du Trône de la Lune.