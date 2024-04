Docteur Dolittle

Le docteur John Dolittle aime les animaux, au point de préférer leur compagnie à celle des humains. De surcroît, il possède un talent rare et précieux : il peut les comprendre et parler avec eux. Cela lui permet de leur venir en aide où il vit, en Angleterre, mais aussi en Afrique, où il se rend en bateau afin de secourir les singes menacés par une terrible maladie. Au cours de ce voyage, le docteur et ses amis vont devoir traverser le territoire des Jollinki, négocier avec le roi des animaux, et affronter une bande de pirates sans foi ni loi.