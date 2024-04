L'ogre maigre

Il fut un temps, béni des Dieux, où les Ogres élevaient les enfants dans les prés, les chouchoutaient, les bichonnaient, leurs faisaient de bons petits plats. Il fut un temps où la chair des enfants était, donc, tendre et savoureuse. Mais ce temps, oublié des Dieux, toucha à sa fin : le progrès pointa le bout de son nez, avec ses cages, ses machines et ses élevages en batterie. Ce fut un temps, osons le dire, é-coeu-rant. Et justement, en ce temps là, un Ogre écoeuré par la chair mais rempli par l'affection des petits humains de son troupeau se demanda : faut-il manger les enfants ?