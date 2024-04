La pièce On ne badine pas avec l'amour de Musset enrichie de tous les outils pour préparer le Bac de Français. La pièce : L'union de Camille et de Perdican tant attendue semble bien compromise. En choisissant de retourner au couvent, Camille renonce à l'amour, au désespoir de Perdican. Piqué au vif, le héros jette son dévolu sur Rosette, victime d'un jeu innocemment cruel destiné à faire revenir Camille sur sa décision... Badine-t-on avec l'amour ? C'est la question que pose Musset dans son proverbe éponyme, jouant avec humour sur les conséquences dramatiques des élans du coeur. L'objet d'étude : le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. L'accompagnement pédagogique : Une présentation complète pour découvrir l'auteur et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre Le texte intégral et sa version audio Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale Des explications linéaires sur des passages clés Un groupement de textes problématisé sur le parcours associé à l'oeuvre : les jeux du coeur et de la parole Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux de la pièce Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : théâtre, tonalités, figures de style En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleurs pour les prolongements culturels et artistiques