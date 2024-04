L'art d'être distrait. Se perdre pour se trouver

La distraction semble aujourd'hui un mal à éradiquer, à coups de psychotropes ou de méthodes miracles, pour atteindre un état de concentration absolue. Mais faut-il vraiment faire disparaître de nos vies les instants de rêverie et d'oisiveté ? N'y a-t-il pas, comme l'affirmait Montaigne, "une merveilleuse grâce à se laisser ainsi rouler au vent" ? Ce livre se penche sur les plaisirs et les perspectives méconnues de la distraction. Etre distrait, comme l'ont compris de nombreux penseurs, c'est entrer dans un autre rapport au monde, moins sérieux, plus créatif, c'est vivre une forme de poésie intérieure propice au cheminement philosophique. Dans le sillage de Rousseau, Proust, Nietzsche ou encore Bergson, Marina van Zuylen célèbre avec une joyeuse érudition un véritable art d'être distrait.