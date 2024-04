Initiation à l'art du pendule

Le pendule est un outil très ancien qui intrigue autant qu'il fascine. Facile à utiliser et polyvalent, il permet d'obtenir des réponses à toutes sortes de questions, de localiser des personnes, de retrouver des objets égarés... Découvrez dans ce livre des explications pour prendre en main votre pendule : comment le fabriquer, comment l'utiliser, connaître les différents types de pendule... Apprenez aussi à l'interroger de la manière la plus efficace, à interpréter ses réponses, à le nettoyer et à le recharger... Posez les bonnes questions et vous aurez les réponses !