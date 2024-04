Mes bijoux ballerines. Coffret avec accessoires

Un coffret avec tout le matériel nécessaire à la création de 5 bijoux : des perles de rocaille roses, 2 grandes perles acryliques argentées, des perles plates lettres pour écrire le mot "DANSE" et une perle plate étoile, 2 barrettes clic-clac (l'une argentée, l'autre rose), de la feutrine pailletée rose et argent et de la tulle rose clair. Le tout permettant de réaliser un bracelet, une bague, une barrette étoile filante, une barrette papillon et un chouchou. Grâce au livre explicatif de 16 pages avec des pas à pas illustrés, l'enfant va pouvoir réaliser une magnifique parure de danseuse prête à être portée.