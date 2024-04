De sable et d'acier. Nouvelle histoire du Débarquement

L'un des plus grands historiens militaires britanniques s'appuie sur une décennie de recherches dans les archives et sur des milliers d'entretiens pour offrir un nouveau récit panoramique de l'invasion de la France par les Alliés. Le résultat est stupéfiant : Peter Caddick-Adams plonge le lecteur au coeur du carnage d'Omaha Beach, face aux tirs de mitrailleuses, après avoir expliqué comment les généraux alliés ont choisi la Normandie en juin 1944 et décrit les subterfuges extraordinaires qui ont permis de garder la décision secrète. Ses découvertes offrent de nouvelles perspectives. De Sable et d'Acier est le seul ouvrage à aborder les expériences de toutes les grandes forces militaires : non seulement les fantassins sur les plages, mais aussi les parachutistes, les marins et le personnel navigant, les résistants en France, les femmes sur le front intérieur et même la Wehrmacht. Il offre la première analyse complète des préparatifs de l'invasion, qui ont duré un an, et révèle que plus d'hommes sont morts lors des exercices d'entraînement que lors du débarquement proprement dit. Il rend surtout hommage aux soldats de toutes les nationalités, démontrant que les troupes britanniques et canadiennes, souvent négligées, comme les acteurs français, ont joué un rôle tout aussi crucial dans la victoire que les forces américaines.