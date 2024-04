Vampire Knight Mémoires Tome 9

Avec la disparition de l'empereur (l'éminence grise qui alimentait le conflit entre humains et vampires) la paix semble être proche. Pour consolider cette réconciliation fragile, Aï doit se résoudre à un mariage politique qui n'est pas du goût de tous. Un désir endormi s'éveille chez Kaname, après avoir écouté patiemment le récit du parcours millénaire d'Aï et Ren. Nul besoin de présenter Vampire Knight, l'un des shôjos les plus appréciés des lecteurs du monde entier. Mémoires lève le voile sur ce qui s'est passé après le dernier tome de Vampire Knight, pour le plus grand bonheur de tous les fans de la série.