Savage Sword of Conan Tome3

Les histoires de ce volume vont des exploits du jeune Cimmérien en tant que mercenaire, à ses derniers jours en tant que roi d'Aquilonia dans l'emblématique Citadelle Ecarlate. On y retrouvera également l'adaptation de 160 pages de Roy Thomas et John Buscema de Conan le boucanier. C'est un chef-d'oeuvre en haute mer qui mêle Conan, un vil pirate et une belle princesse, aux forces de Thoth-Amon. Le scénariste emblématique Roy Thomas et l'artiste suprême de Conan, John Buscema, sont rejoints par une foule de talents de premier plan (Frank Brunner, Gene Colan, Sal Buscema, Ernie Chan et Carmine Infantino) pour raconter les histoires les plus sauvages de Conan.