Former et se former en recherche qualitative. Pratiques et enjeux en tension

Les méthodes qualitatives sont, en comparaison avec des méthodes statistiques ou expérimentales, peu décomposées en opérations élémentaires et codifiées, en formules précises et standardisées. Pour les professeures et professeurs d'université, cela remet en question les modes de transmission et d'appropriation de méthodes irréductibles à des techniques ou des outils prêts à l'emploi. Du côté des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs, ceux-ci peuvent s'interroger sur les apprentissages réalisés dans différents contextes interactifs informels qui jouent un rôle socialisant en leur permettant d'articuler et de confronter leurs croyances épistémiques et méthodologiques. Cet ouvrage présente des contributions combinant ces deux perspectives au sein d'analyses réflexives relatives aux apprentissages du qualitatif faits dans des contextes informels et aux innovations pédagogiques qui visent à socialiser la relève et à lui donner une culture en recherche qualitative.