Musulmane, Jésus m'a libérée

"Je suis Algérienne et j'annoncele Christ" . Djamila, est née le 28 mars 1965 à Tlemcen en Algérie. Elevée dansla religion musulmane, elle sera baptisée le 22 mars 2008 en France, dansl'église catholique de Massy, en Essonne. Elle est ce que certains appellentune apostate. Ce livre est son témoignage. Elleraconte son histoire de foi mais aussi d'errements, de doutes, d'incompréhensions, de renoncements, de cheminement. Une histoire qui ressemble à unequête, longue, parfois désespérée. Un exil géographique, plusieurs mariages, des enfants de différents lits, des séparations douloureuses mais, de ce cheminchaotique, est venue la Lumière. "Quand on a eu la chance derencontrer le Christ, quand on a reçu ce cadeau de Dieu, c'est toutnaturellement qu'on veut l'offrir à ceux qu'on aime. A mon tour de donnergratuitement ce qu'il m'a donné. J'ai compris une chose essentielle : laisserDieu diriger nos vies, c'est être sûr d'arriver à bon port. Je vous convie à cevoyage". Née en Algérie dans une famillemusulmane pratiquante, Djamila Djelloul quitte très jeune son pays pour laFrance. A14 ans, avec sa famille, elle déménage en Haute-Marne puis en Bretagneet gagne Paris pour travailler. Fuyant un père violent, rejetée par un marifondamentaliste, elle s'interroge sur sa foi musulmane, le Coran, Dieu et finitpar ouvrir une Bible et rencontrer le Christ.