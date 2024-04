Même les mamans ont peur

Un livre illustré plein de douceur qui normalise les émotions des adultes et invite petits et grands à assumer pleinement leurs sentiments. Maman tigre est si occupée ! Et maman orque est si imposante ! Difficile d'imaginer qu'il leur arrive de s'inquiéter. Et pourtant, toutes les mamans ont peur, même si elles sont élégantes comme maman flamant rose, paisibles comme maman lama, joueuses comme maman ourse et attentionnées comme maman kangourou. Toutes les mamans ont un coeur rempli d'émotions, tout comme moi, tout comme toi !