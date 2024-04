Fire n'est pas belle, elle est sublime. Elle est aussi télépathe et peut contrôler les esprits, des qualités qui attisent la passion comme la haine. Aussi a-t-elle choisi de vivre à l'écart du monde. Mais des seigneurs rebelles ont rassemblé leurs armées et s'apprêtent à marcher contre le royaume des Combes. Fire peut le sauver... à condition d'affronter les ombres du passé et des ennemis déterminés à l'anéantir. La beauté est une arme, et Fire va s'en servir. Il n'existe pas assez de mots pour dire à quel point ce roman est impressionnant. Romantic Times. Kristin Cashore est l'une des rares autrices à parvenir à donner une véritable profondeur à un roman de fantasy. Dans Fire, elle décortique les mécanismes du désir [... ] et aborde sans détour la dure réalité de la vie d'une jeune femme. Los Angeles Times. Dans l'univers de Graceling : Graceling Bitterblue Fire Winterkeep Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Raphaële Eschenbrenner et révisé par Louise Carson.