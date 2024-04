D-Day. Histoires mémorables du Débarquement

Le débarquement de Normandie est la plus grande offensive navale, aérienne et terrestre jamais menée. Mais connaissez-vous tous les détails et les dessous de cet épisode majeur de notre histoire ? En s'appuyant sur les travaux des plus grands historiens, nourris d'entretiens exclusifs de témoins de l'époque, Jean-Baptiste Pattier vous fait revivre cette aventure humaine hors du commun, depuis les préparatifs du Débarquement jusqu'aux combats de la bataille de Normandie, en passant par les grandes figures de l'événement (Eisenhower, Patton, Churchill, Montgomery, de Gaulle, Rommel...). Les dessins de Chaunu soulignent le récit d'un trait tantôt humoristique, tantôt plus tragique ou poétique, invitant à la réflexion et à l'hommage aux soldats alliés et aux civils, de cette aventure humaine sans précédent.