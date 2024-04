La puissance réparatrice de votre cerveau. Choyez votre enfant intérieur en 8 séances

Notre cerveau est très peu déterminé par la génétique. Son développement au cours de l'enfance est très influencé par notre environnement et nos relations. La qualité de ces expériences d'enfant influence à son tour fortement la manière dont notre cerveau fait face ensuite aux difficultés de la vie. Heureusement, le cerveau est plastique, il est toujours temps de relancer son développement. Au fil de 8 séances, utilisez la puissance réparatrice de votre cerveau afin d'explorer les blessures de votre passé : apprenez à vous sentir moins seul·e, à déployer votre estime de vous-même ou à combler votre manque affectif, travaillez sur votre anxiété, votre perfectionnisme ou votre colère, ou encore développez votre bienveillance envers vous-même et votre capacité à dire non.