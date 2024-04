Confitures et conserves maison

Souvenez-vous du parfum des fruits cuisant dans la marmite de votre grand-mère, des pots joliment étiquetés dans les placards de sa cuisine... Redécouvrez le plaisir et le savoir-faire d'antan : fruits et légumes, mettez tout en bocaux ! 50 recettes vous attendent pour profiter du meilleur de vos fruits et légumes en toute saison ! Avec ce petit manuel 100 % illustré, apprenez les techniques de fabrication - de la préparation à la mise en bocaux - et de conservation, aussi bien pour vos confitures que vos préparations salées !