Normandie. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Puissant duché au Moyen Age, le riche patrimoine et généreux terroir est entre terre et mer. On se promène sur de longues plages surplombées par des dunes ou de hautes falaises calcaires, on musarde dans le bocage, avant d'arriver, émerveillé, face au Mont-Saint-Michel... Dans Le Routard Normandie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (piquer une tête aux Bains des Docks, étonnant complexe balnéoaquatique conçu au Havre par Jean Nouvel, s'offrir des huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue pour croquer la mer à pleines dents...), des visites (contempler les nymphéas, au printemps, dans les jardins de Monet à Giverny, puis visiter le musée des Impressionismes, en face, partir sur les traces d'Arsène Lupin en admirant les falaises d'Etretat, et tenter d'élucider le mystère de l'Aiguille creuse...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Normandie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.