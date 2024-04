Les meilleurs moments du film Blanche-Neige et les Sept Nains, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un instant de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Blanche-Neige est une princesse d'une grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère, la reine. Celle-ci ordonne qu'on la fasse disparaître. Heureusement, Blanche-Neige s'enfuit et se refugie dans une chaumière, en pleine forêt. Lorsque la reine retrouve sa trace, elle met au point un plan machiavélique pour se débarrasser d'elle...