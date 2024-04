L'entrepreneuriat, un nouveau féminisme

2 %, voilà le pourcentage des fonds que les investisseurs allouent aux start-up fondées par des femmes. 2 %, moins qu'un pourboire. Ce chiffre illustre non seulement une erreur financière incompréhensible, car il est prouvé que les sociétés dirigées par des femmes sont plus rentables que celles menées par des hommes, mais surtout la force des inégalités économiques auxquelles les femmes font face, qui se propagent aux sphères sociales et politiques. Lutter contre ces inégalités, c'est démarrer un cercle vertueux et participer à la lutte pour l’égalité femmes-hommes. Comment ? En entreprenant. L’entrepreneuriat est une nouvelle forme de féminisme, un levier d'émancipation capital. Par leur action, leur courage, leur engagement, les entrepreneures mettent à bas les archaïsmes, et inspirent la modernité et la sororité. Je voudrais dire à celles qui hésitent à se lancer à quel point l'aventure est unique ; à celles qui l'ont déjà fait, qu'il existe une nouvelle génération de fonds d'investissement capables de financer leurs projets ; et aux écosystèmes financiers et politiques, qu'il y a une solution simple pour accélérer nos enjeux d'égalité : ces femmes entrepreneures. L'esprit d’entreprise, c'est un sens aigu du possible. Et si vous tentiez l'aventure ? Au pire, ça marche !