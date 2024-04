Pourquoi nous rêvons. La révolution des neurosciences au service de notre santé

Pourquoi et comment rêvons-nous ? Qu'est-ce que nos rêves cherchent à nous dire ? Si le rêve est l'une des fonctions les plus mal comprises du cerveau, de récentes études scientifiques révèlent qu'il a joué un rôle primordial, au fil des millénaires, dans la survie de l'espèce humaine. Fruit d'une transformation extraordinaire qui se produit chaque nuit dans notre cerveau, le rêve renforce en effet notre capacité à réguler nos émotions, nous permet d'assimiler les événements et de stocker les souvenirs, améliore la créativité et favorise l'apprentissage. Les cauchemars peuvent même prédire des maladies à venir plusieurs années avant l'apparition des autres symptômes. Grâce aux dernières découvertes des neurosciences, Rahul Jandial, neurochirurgien, nous livre les clés de cette fonction vitale pour en exploiter tout le potentiel et améliorer radicalement notre vie. Vous découvrirez ainsi comment : - Déclencher et utiliser le rêve lucide pour travailler des compétences réelles. - Réécrire les cauchemars pour en atténuer l'impact. - Déceler dans les rêves des signes avant-coureurs de Parkinson et d'Alzheimer. - Exploiter le pouvoir créatif du rêve Une plongée fascinante au coeur d'un phénomène encore mystérieux : le rêve. . Rahul Jandial est neurochirurgien et chercheur en neurosciences. Il doit sa réputation aux opérations complexes qu'il pratique, et à ses recherches révolutionnaires au Jandial Lab de Los Angeles. Au travers de son organisation à but non lucratif International Neurosurgical Children's Association (INCA), il enseigne et pratique la neurochirurgie dans le monde entier. Sa rubrique dans Vice et ses apparitions dans les journaux télévisés américains, l'ont fait connaître du grand public.