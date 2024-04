Ecrits d'une vie (1925-1967). Textes présentés par l’Institut Notre Dame de Vie

Le volume présente pour la première fois l'ensemble des publications du Père Marie-Eugène (hors ouvrage Je veux voir Dieu), soit plus de 110 textes. Il rend accessible au plus grand nombre une nouvelle part, abondante, riche et prodigieusement actuelle de l'enseignement du Bienheureux. L'ensemble permet de percevoir quelque chose de l'évolution et de la maturation de sa pensée. Une majorité de ces écrits ont été publiés dans des revues de spiritualité, notamment Carmel dont le P. Marie-Eugène a été le directeur de 1925 à 1928. Les autres sont des contributions à divers Congrès ou des écrits à visée pastorale. Un aperçu biographique est donné dans l'introduction ainsi que les indications permettant de comprendre la nature de cette édition : celle-ci ne prétend pas être une édition critique des écrits publiés du P. Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus , elle permet cependant de retrouver l'intégralité des textes de l'auteur au plus proche de leurs particularismes d'origine.