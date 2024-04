L'italien en 20 leçons

Apprendre une nouvelle langue et découvrir un pays, ses trésors culturels et ses coutumes Ce livre s'adresse à un public francophone désireux de s'initier à l'italien ou de réviser les bases pour consolider ses connaissances et atteindre le niveau A2+ à la fin du parcours proposé. Le travail de compréhension est assuré grâce à des textes, associés à des pistes audios, tandis que les points de vocabulaire et de grammaire sont accompagnés de nombreux exercices, notamment ceux de traduction. Les exercices d'expression placés à la fin de la leçon, fonctionnent quant à eux comme une sorte de tâche finale. Les dessins humoristiques de Stefania Fabris et un certain goût pour la narration donnent une empreinte particulière à ce livre, qui suit de près les aventures de la jeune Christelle en Italie, tout au long de son année Erasmus à l'Université de Padoue.