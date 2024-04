Better than the movies

Liz Buxbaum est une incurable romantique : rom-coms et romans à l'eau de rose la font vibrer et elle attend avec impatience le jour où ce sera son tour de vivre la parfaite histoire d'amour. Mais à l'approche du bal de promo, Liz désespère de rencontrer son prince charmant. Alors, lorsque Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier, Liz est convaincue que c'est un signe du destin et compte bien saisir sa chance. Mais le destin semble décidé à la jeter dans les bras d'un autre garçon... Wes Bennet, son voisin et ennemi de toujours. Et malgré l'avertissement de sa mère de ne jamais - au grand jamais - tomber amoureuse du bad boy, Liz se surprend à apprécier de plus en plus de passer du temps avec lui... Se pourrait-il que le happily ever after dont elle a toujours rêvé soit sur le point de changer du tout au tout ?