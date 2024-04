Les animaux du monde. 210 exercices et jeux

Un cahier thématique sur les animaux du monde pour faire aimer les dictées aux élèves de CE1 grâce à sa démarche complète et motivante ! Des exercices et des jeux pour : - Préparer les dictées - Mémoriser les mots à apprendre - Acquérir des automatismes et progresser en orthographe grammaticale et lexicale (accords, conjugaison, homophones, écriture des nombres...) - Un texte documentaire à lire pour découvrir l'animal de la semaine et repérer la compétence travaillée dans la dictée (son, accord...)