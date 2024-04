Orfan Tome 5 : Le vent de la colère

Orfan et ses amis sont envoyés par la reine Elwina en mission officielle auprès des pays voisins de Mennelmär. Mais nul ne sait qu'ils poursuivent un autre but : retrouver les clefs du coffre de la légendaire coupe de force. Elle ne doit en aucun cas tomber dans les mains du traître Tarán ! Au cours de leur périple, les chevaliers devront affronter les dangers du désert, de la jungle et des mers en furie... mais surtout les terribles tentations des démons. Le jeune roi Aodrenn, qui est du voyage, saura-t-il leur résister ? Et s'il s'apprêtait, comme son père, à faire les mauvais choix ?