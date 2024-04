Greg et l'aventure de la vie. Construire sa vie sur des bases solides

Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado... Comment s'armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l'avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d'aventures pour comprendre ce qui se joue à l'aube de ta vie d'adulte. Un carnet de route pour devenir un gars solide. Le monde a besoin de toi ! Thibault et Inès d'Oysonville sont mariés depuis seize ans ; ils se sont formés sur le sujet de la théologie du corps. Ils transmettent avec force et foi la bonne nouvelle que l'Eglise nous propose sur l'amour. Claire S2C est illustratrice et graphiste, elle a aussi illustré Margot et les mystères de l'amour.