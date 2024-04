Fauve qui peut ! Tome 3 : Tous pour un !

Plus qu'un voyage c'est une échappée bête Le Grand Réchauffage a poussé nos trois héros dans une folle aventure à travers l'espace à la recherche de l'exoplanète Proxima B qui réunit les conditions de vie terrestre Après un détour à l'époque des dinosaures les trois amis reviennent à notre époque et atterrissent sur Pegasus 237 une planète habitée par d'étranges créatures qui pourront peut-être leur révéler où est retenu le lézard apprivoisé de Francine Tout un programme Ce tome 3 boucle en beauté les aventures de Gaïus Francine et Melchior