Swan & Néo Tome 5 : L'école ensorcelée

Swan et Néo s'éclatent à la fête foraine lorsqu'une attraction piégée par Mystery Game les transporte dans un collège fantastique où la magie est enseignée ! Devenus apprentis sorciers, Swan et Néo devront maîtriser leurs nouveaux pouvoirs afin de combattre les terribles menaces qui planent sur l'école ensorcelée... et accessoirement trouver un moyen de rentrer chez eux, sains et saufs !