Un reporter au coeur de la Libération. Des plages du Débarquement au bureau d'Hitler

Grâce aux documents inédits présentés dans ce livre, plongez au coeur des mois décisifs qui ont conduit à la Libération de l'Europe. Marcel Ouimet, correspondant de guerre francophone de Radio-Canada. Marcel Ouimet, correspondant de guerre francophone de Radio-Canada, débarque le 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer (Juno Beach) en Normandie avant d'entrer dans Berlin en juillet 1945, puis d'assister au procès de Philippe Pétain quelques jours plus tard. Durant ce périple exceptionnel, il raconte ses incursions sur le front, confie ses analyses du conflit, s'émeut du sort des populations civiles, des paysages dévastés des villes en ruines et de la découverte des camps de concentration nazis. Il dévoile ses sentiments les plus profonds alors que la mort peut frapper à chaque instant. Au fil de ses lettres et d'extraits de ses reportages radio, vous marcherez dans les pas de ce pionnier du reportage de guerre et embarquerez à ses côtés dans sa jeep pour parcourir des milliers de kilomètres à travers le continent européen. Une aventure saisissante et passionnante, riche en rebondissements et en émotions.