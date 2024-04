Les moments précieux

Un petit panda apprend que parfois, les choses les plus simples sont celles qui comptent le plus : un baiser, un câlin, un sourire, un moment partagé... Une histoire irrésistible qui célèbre la beauté des petites choses, les moments simples et tous ces petits riens qui rendent heureux. Un magnifique album tendre et précieux dont les pages intérieures s'illuminent grâce à de la dorure !