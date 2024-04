Les neurosciences répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille, les hormones

26 questions essentielles que se posent parents et enseignants sur la sexualité, l'homme et la femme, ainsi que le genre avec des réponses objectives, basées sur la science et nous qui offrent des connaissances précises et documentées pour participer aux débats de société. Médecin, épidémiologiste, Professeur émérite de l'Université Claude Bernard à Lyon, René Ecochard est membre du Pôle Santé-Publique du CHU de Lyon. Il est chercheur en biologie de la fertilité et travaille sur les fondements scientifiques de l'écologie humaine.