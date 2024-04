La Forêt éveillée

Suis-moi dans la forêt, notre promenade va commencer. Peu à peu, on aperçoit un tas de petites choses. Sur le sol et son tapis de feuilles mortes, de fougères et d'arbustes, de minuscules animaux fourmillent en silence. Un escargot. Une fourmi. Un scarabée. Une limace. Mais aussi un blaireau. Un sanglier. Et puis des arbres à perte de vue. Des hêtres, des bouleaux, des pins... Très original par son parti pris d'illustrations en noir et blanc, cet imagier, au format spectaculaire, s'adresse tout naturellement aux enfants de maternelle qui vont découvrir, au fil des pages, l'univers de la forêt, de sa faune et de sa flore. Mais il retiendra tout autant l'attention des plus grands, voire des adultes intrigués par son aspect atypique, sa composante figurative n'excluant pas une certaine forme d'abstraction. Originaire de la Somme, Paul Testelin est un jeune auteur-illustrateur qui signe là son premier album. Véritable travail de dentelle, chacune de ses planches originales a été réalisée artisanalement à l'encre de Chine sur vélin. Après ce coup d'essai devenu coup de maître, on attend avec impatience et curiosité le deuxième album que son auteur annonce comme " une aventure d'inspiration julevernienne centrée autour d'une héroïne explorant des paysages et des villes au design sous-marin ".