Rustine inventeuse

Rustine est une brillante inventeuse. Avec l'aide de son fidèle robot domestique MC2, et sous l'oeil attentif de son chien Bitume, elle crée toutes sortes d'engins incroyables dans son atelier. Mais elle est aussi tête-en-l'air, farceuse et surtout incorrigiblement drôle ! Une bande dessinée de Michaël Escoffier et Ninie !